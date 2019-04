Win duotickets voor de uitverkochte première van Stake's documentaire (met aansluitende liveshow)

Op dinsdag 23 april stelt Stake , vroeger bekend als Steak Number Eight , zijn documentaire 'From Fresh Cut To Dry Aged' voor in het Gentse Lakenmetershuis. De avond is hopeloos uitverkocht, maar u kan er alsnog bijzijn. Humo geeft namelijk vijf duotickets weg.

Stake draaide samen met Red Bull Music de documentaire 'From Fresh Cut To Dry Aged', die de waanzin van 15 jaar Steak Number Eight in beeld brengt. 'Van als jonge snotapen samen in de klas zitten tot Humo’s Rock Rally winnen. Van in café Prins Albert hun eerste show spelen tot touren met Mastodon. Of vlotjes Graspop Metal Meeting platspelen', klinkt het. Of zoals Mastodon-drummer Brann Dailor het zegt: 'If you don’t like Stake, we don’t like you!'.

Een klein jaartje geleden kondigde de band aan dat ze niet meer verder zou gaan onder dezelfde naam. Ondertussen noemen Brent Vanneste en co. zichzelf Stake, en blikken ze dinsdag in het Lakenmetershuis terug op het verleden, om zich vervolgens helemaal op de toekomst te focussen. Bijna letterlijk zelfs: na de screening van de documentaire, zal de band een drietal gloednieuwe nummers spelen. Nu al een historische avond.

Neem deel aan de wedstrijd onder deze video

Ook u kan erbij zijn. In samenwerking met Red Bull Music, geeft Humo 5 duotickets weg. Wat u moet doen om kans te maken? Simpel: deze prijsvraag correct beantwoorden voordat de week om is. Succes!