Win tickets voor Humo's exclusieve showcase van Warhola in Antwerpen

Met 'YOUNG LOVING' loste Rock Rally-winnaar Warhola een knappe ep, die in de loop van het jaar aangevuld zal worden met nieuw materiaal, om zo uit te groeien tot een volwaardige debuutplaat. Uniek concept, en u kan er in levende lijve getuige van zijn. Op 12 mei organiseert Humo een exclusieve showcase in de Antwerpse Kavka. U kan erbij zijn: tickets zijn enkel te winnen, en hier bent u op de juiste plek om kans te maken op een duoticket.

Wat u moet doen om kans te maken? Simpel: deze prijsvraag correct invullen.