Win een citytrip naar Napels of kijkcodes voor het vierde seizoen van Gomorra

> Lees ook ons interview met acteur Salvatore Esposito.

“Napels zien en sterven,” doe mee met onze wedstrijd en wie weet zorgt HUMO wel voor dat eerste. Of de stad net zo grauw en vol misdaad is als de serie Gomorra ons wil laten geloven, kan je zelf ontdekken in een citytrip voor twee naar Napels (drie nachten op een twee-persoonskamer in een viersterren hotel inclusief ontbijt). Daarnaast geven we ook tien kijkcodes weg. Zo kan je het vierde seizoen vanaf 4 juni via www.lumiereseries.com ontdekken. Op de site van Lumiere kan je naast Gomorra ook tal van andere films en series bekijken zoals Girl, Boyhood en The Square of Scandinavische topseries als Borgen, The Killing of The Legacy.

Wat u moet doen om kans te maken? Simpel: deze prijsvraag correct invullen.