Win één van de 10 duotickets voor Little Steven in de AB

U kent Little Steven misschien als gitarist van Bruce Springsteens E Street Band of als hoofdrolspeler in 'The Sopranos' en Netflixserie 'Lilyhammer'. Twee jaar geleden bracht hij een achtste plaat uit, waarop hij eigen werk combineert met songs die hem de liefde voor de rock-‘n-roll hebben bijgebracht. Verwacht je aan een terugkeer naar de rhythm & blues waarmee hij begin jaren ’80 voor het eerst op een podium stond én de eerste nieuwe Disciples Of Soul-plaat in 15 jaar.

Op vrijdag 7 juni staat hij in de AB met zijn Disciples of Soul. U kan erbij zijn. Wat u moet doen om kans te maken? Simpel: onderstaande prijsvraag correct beantwoorden. Succes!