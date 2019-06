Win duotickets voor de herrijzenis van Dead Man Ray in het OLT Rivierenhof

Als een donderslag bij heldere hemel stond de band rond Daan Stuyven , Rudy Trouvé , Elko Blijweert en Karel De Backer vorig jaar op uit de doden. Hun laatste wapenfeit 'Cago' dateerde al van 2002 en nu zeventien jaar later is Dead Man Ray helemaal terug met een nieuwe ep én een nieuw album.

Die laatste plaat 'Over' kreeg van HUMO vier sterren toe bedeelt en werd door onze 'mc' beschreven als 'een lekker plaatje, waarop de stilaan oudere jongeren behoorlijk jeugdig van bil gaan'. De band kon al wat warm draaien met shows in de Ancienne Belgique en 4AD in Diksmuide en staat deze zomer ook in het OLT Rivierenhof. Voor die laatse show mag HUMO tien duotickets weggeven.

Wil je er bij zijn? Beantwoord dan voor 24 juni de onderstaande prijsvraag en maak kans op een duoticket voor Dead Man Ray in OLT Rivierenhof op 17 juli.