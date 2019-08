Vorig jaar bracht Hooverphonic met 'Looking for Stars' een uitstekende plaat uit - de eerste met de piepjonge zangeres Luka Cruysberghs (18). Op 10 augustus zouden ze dat album voorstellen in het mooie OLT Rivierenhof, maar toen die show meteen uitverkocht, werd er nog een tweede datum toegevoegd. U kan op die tweede show (11 augustus) aanwezig zijn, want Humo geeft tickets weg. Wat u moet doen om kans te maken? Simpel: onderstaande prijsvraag correct beantwoorden. Succes!