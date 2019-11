Vrijdag komt met 'Are We Still Dreaming' de knappe tweede plaat van blackwave. uit. Dat viert het Antwerpse hiphopduo dezelfde dag nog met een exclusieve albumrelease in JJ House, Antwerpen. Ook u kan erbij zijn, want Humo geeft 20 duotickets weg.

Wat u moet doen om kans te maken? Simpel: onderstaande prijsvraag correct invullen. Succes!