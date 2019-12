Win duotickets voor Braindance in de Ancienne Belgique!

Braindance, dat is de Heilige Drievuldigheid van vooruitstrevende dj’s, bedroom producers en vernieuwende live-elektronica-acts. Denk aan de uitbundige sfeer van de befaamde Boiler Room Sessions, maar evengoed aan gevestigde namen uit de scene die van AB hun speeltuin maken. Braindance is dé eerste halte bij uitstek voor een nachtje Brussel en voor mind blowing muzikale ontdekkingen.

Op zaterdag 21 december treedt Braindance buiten de gekende muren van AB Club en palmt het AB Complex in met een XL-editie. Artiesten van dienst zijn Modeselektor (live), Le Motel (extended dj set w/ visuals by Antoine De Schuyter), Palmbomen II, Borokov Borokov, 박혜진 park hye jin, Catnapp, Iglooghost, Timmerman en Y O K O C H O 横丁.

